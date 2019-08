Sydney VNA) - L'Australie augmentera, à partir du 2 septembre, de 200 à 1.500 places de visas « vacances- travail » en faveur des Vietnamiens, selon un communiqué rendu public le 23 août par le Département des Affaires intérieures.

Le ministre de l'Immigration, de la Citoyenneté, des Services migrants et des Affaires multiculturelles, David Coleman, a déclaré que la demande de visas « vacances- travail » des ressortissants vietnamiens augmenterait fortement depuis la signature d’un accord sur cette question en 2017 par les deux gouvernements, les 200 places de visas ayant été attribuées au cours des deux dernières années.

Le ministre du Commerce, du Tourisme et de l'Investissement, Simon Birmingham, a déclaré que cette augmentation encouragerait davantage de ressortissants vietnamiens à choisir l'Australie pour leurs « vacances-travail».

Le nombre de visiteurs vietnamiens en Australie s’est accru de 10% au cours de la dernière année, ce constituant une opportunité pour continuer à profiter de ce marché touristique émergent", a-t-il estimé.

Selon l'accord signé, les citoyens vietnamiens âgés de 18 à 31 ans, titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou ayant terminé au moins deux années d'études universitaires et maîtrisant un niveau d'anglais fonctionnel, peuvent demander un premier visa « vacances- travail ».

Les Vietnamiens sont autorisés à rester en Australie au maximum 12 mois et à travailler dans certains secteurs dans les zones rurales. Pendant leur séjour, ils peuvent participer à des programmes d'échanges culturels et touristiques et à des cours de formation ou de recherche d'une durée maximale de quatre mois. -VNA