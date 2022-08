Photo: VOV



Hanoï (VNA) - Un symposium intitulé “La lutte anticorruption et le rôle de l’Audit d’État” a eu lieu ce mercredi, à Hanoï.



Les participants ont souligné qu’en tant qu’organe d’inspection financière instituée par l’Assemblée nationale, fonctionnant de manière indépendante et n’obéissant qu’à la loi, l’Audit d’État est un organisme garant du respect de la loi et de l’intégrité de tout le système de gestion des finances publiques et des biens publics. Ils l’ont invité à travailler en étroite collaboration avec les organes compétents dans la prévention et la lutte contre la corruption.



“L’Audit d’État doit s’efforcer d’améliorer en permanence ses activités d’inspection. Il importe également de promulguer des politiques plus efficaces permettant d’empêcher des actes susceptibles de porter atteinte aux intérêts de l’État et du peuple”, a indiqué Dang Van Thanh, président de l’Association de comptabilité et de l’audit du Vietnam.-VOV/VNA