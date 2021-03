L'auditeur général d'Etat du Vietnam, Ho Duc Phoc. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - L'Audit d'État du Vietnam a réalisé de nombreuses percées et innovations liées à l'audit dans les domaines émergents, avec des résultats impressionnants appréciés par le Parti, le gouvernement et l'Assemblée nationale.

Dans son interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) sur les résultats remarquables des activités d'audit ces derniers temps, l’auditeur général d'Etat du Vietnam, Ho Duc Phoc, a affirmé que cette agence avait activement recherché et appris des expériences des membres de l’Organisation asiatique des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (ASOSAI) en vue de renforcer la compréhension mutuelle et la coopération entre les institutions d'audit suprême (Supreme Audit Institutions - SAI).

En tant que président de l'ASOSAI pour le mandat 2018-2021, l'Audit d'État du Vietnam a présidé la 14e Assemblée de l'ASOSAI avec l'adoption de la Déclaration de Hanoï dont le message était l'audit environnemental pour le développement durable, a-t-il déclaré.

Selon lui, après l'adoption de cette Déclaration, l'Audit d'État du Vietnam a travaillé activement avec la SAI de Chine (secrétaire générale de l'ASOSAI) pour élaborer le programme d'action de l'ASOSAI pour le mandat 2018-2021, avec 5 groupes de missions principales.

Face aux risques de l’insécurité des ressources en eau, de l'élévation du niveau de la mer et de l'intrusion d'eau salée dans le bassin du Mékong et le delta du Mékong en général, dont le Vietnam, l'Audit d'État du Vietnam a soumis à l'Assemblée nationale et au Premier ministre l'option d'autoriser l’organisation d’un audit de coopération sur le thème "Audit de la gestion des ressources en eau du bassin du Mékong associé à la réalisation des objectifs de développement durable", a-t-il dit.

Le 22 décembre 2020, les SAI ont signé une clause de référence, s'engageant vigoureusement à réaliser cet important audit collaboratif, ce qui était l’une des preuves des grands efforts de l’ASOSAI en général, et de l'Audit d'État du Vietnam en particulier.

Non seulement au sein de l'ASOSAI, l'Audit d'État du Vietnam a impliqué de manière active et responsable à l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (INTOSAI) en tant que représentant d'un groupe de travail régional.

L'Audit d'État du Vietnam a participé et présenté ses interventions au 11e Congrès de l’Organisation des institutions supérieures de contrôle des finances publiques des Caraïbes (CAROSAI) et du 23e Congrès de l'INTOSAI en Russie...

Dans le contexte de l'épidémie de COVID-19, en 2020, l'Audit d'État du Vietnam a activement organisé des réunions virtuelles, dont la 55e session du Comité executif de l'ASOSAI a couronné de succès, a conclu M. Ho Duc Phoc.

Établi en 1979, l'ASOSAI compte maintenant 46 institutions supérieures de contrôle des finances publiques (SAI). Son objectif est de promouvoir la compréhension et la coopération entre membres, d'accélérer la formation, de rehausser le niveau professionnel des auditeurs publics, de fournir des informations financières transparentes, et d'être le bras droit des parlements dans la supervision de la gestion et de l'utilisation des finances publiques. L'Audit d'État du Vietnam en est devenu membre en 1997. -VNA