Hanoi (VNA) - Avant le 12e Plénum du Comité du Parti, qui est un pas de plus vers le 13e Congrès national du Parti, le travail du personnel des congrès des organisations du Parti à tous les niveaux est au centre de l'attention d'un grand nombre de cadres, de membres du Parti et de toutes les couches de la population du pays.

Les délégués au 12e plénum du Comité central du Parti. Photo: VNA



Phung Quang Minh, chef adjoint du Département des technologies de l'information relevant du Département des douanes de Hanoi, estime que, dans le travail du personnel des congrès des organisations du Parti à tous les niveaux, la solidarité au sein du Parti et le choix de personnes dotées à la fois de talent et d'éthique sont deux questions importantes. Si ces deux questions sont traitées de manière sérieuse et juste, le Parti gagnera l’approbation et l’appui du peuple, contribuant ainsi au développement national et au renforcement du prestige du Parti et de l’État.

Selon Phung Quang Minh, le fait que près de 100 hauts fonctionnaires du Parti ont été punis, y compris l'emprisonnement, depuis le début du 12ème mandat, démontre la grande détermination du Parti de lutter contre la corruption et les phénomènes négatifs, ne laissant aucune zone interdite dans la lutte. Mais en même temps, il a également révélé des signes alarmants dans le travail du personnel du Parti.

Contribuant aux opinions au travail du personnel des congrès des Comité du Parti à tous les niveaux, M. Phung Quang Minh a déclaré que ce travail doit être effectué "de haut en bas" conformément aux règles, règlements et réglementations du Parti et au droit de l'État. Si le travail du personnel est bien fait, cela empêchera les personnes ayant une pensée factionnaliste et motivées par leur intérêt personnel d'occuper des postes au sein du Parti. Et ce n'est qu'alors que nous pourrons mettre fin à la désunion, aux factions et au défi à la loi d'un certain nombre de membres du Parti », a déclaré M. Phung Quang Minh.



Estimant que le Parti perfectionne de plus en plus les règlements, les politiques, renforce la discipline dans le travail des cadres, le lieutenant-colonel Nguyen Van Niem (âgé de 75 ans et ayant 42 ans du Parti) a reconnu qu’il existe de nombreux signes que le Parti empêche et fait reculer les phénomènes négatifs dans le travail du personnel, dès le stade de l'évaluation, de la sélection des cadres potentiels dotés à la fois de talent et d'éthique.

Il a souligné qu'il y avait eu de nouveaux changements dans la sélection et l'élection des titulaires de postes importants dans le système politique, qui garantissent mieux la démocratie, la transparence et l'équité ainsi que l'implication de l'ensemble de la société.

Le Dr Tran Khanh Dung, professeur à la Faculté des technologies de l'information, de l’Université nationale de génie civil a estimé que le bon travail du personnel lors des congrès du Parti à tous les niveaux devrait commencer par éliminer le factionnalisme et l'opportunisme.

Il a déclaré que les factions du Parti décourageraient les personnes talentueuses et causeraient la désunion. Il a exprimé son espoir que les congrès du Parti à tous les niveaux seraient en mesure de sélectionner des cadres talentueux et dotés d'une éthique irréprochable conformément aux exigences du Secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong.-VNA