Lors du congrès pour créer l’Association des Vietnamiens à Kitakyushu (Japon). Photo : VNA

Tokyo (VNA) – L’Association des Vietnamiens dans la ville japonaise de Kitakyushu a vu le jour, représentant près de 3.000 expatriés vietnamiens vivant ici.

Lors de son congrès fondateur, qui a réuni une centaine de délégués, un comité exécutif composé de 13 membres a été élu. Ce comité est présidé par Ta Minh Thu, une Vietnamienne vivant à Kitakyushu depuis plus de 10 ans.

Deux Japonais, Matsushita – un pharmacien et Masuda Shin – un professeur, qui ont grandement contribué au renforcement de l'amitié entre les deux pays, ont été élus membres d’honneur du comité exécutif.

S'adressant à l'événement, le consul général du Vietnam à Fukuoka, Vu Binh a espéré que l'Association mènerait des activités significatives non seulement pour la communauté locale mais aussi pour le pays d’origine et contribuerait à renforcer davantage les liens bilatéraux entre Kitakyushu et Hai Phong - sa ville jumelle vietnamienne en particulier, et le Vietnam et le Japon en général.

De son côté, la cheffe du département des affaires internationales de Kitakyushu, Oba Chie, a affirmé que l'autorité de la ville était ravie de voir la communauté vietnamienne ici grandir de plus en plus. Elle espérait également que l'Association servait de passerelle pour contribuer à resserrer les relations entre Kitakyushu et Hai Phong.

A cette occasion, le Consulat général du Vietnam à Fukuoka a offert l'Association des Vietnamiens à Kitakyushu un ensemble de livres d'enseignement de la langue vietnamienne pour soutenir l'ouverture des cours de langue vietnamienne aux enfants vietnamiens et les Japonais dans le temps à venir. -VNA