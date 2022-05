L’Association Blockchain du Vietnam voit le jour le 17 mai. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - L’Association de Blockchain du Vietnam a officiellement vu le jour le 17 mai à Hanoï, devenant ainsi la première entité juridique officielle rassemblant des passionnés pour la recherche et l’application de cette technologie dans l'ensemble du pays. Son premier congrès a également eu lieu le même jour.

Selon son président Hoang Van Huay, l’Association s'engage à contribuer à la sensibilisation de la communauté à la Blockchain et à donner des consultations sur l’édification de couloirs juridiques, de normes et de réglementations liées à l'application et au développement de produits et services de Blockchain.



Le vice-ministre des Sciences et Technologies, Tran Van Tung, a exprimé son espoir que l’Association réunirait de nombreuses entreprises, organisations et individus en activité dans la Blockchain pour promouvoir la recherche et l’application de la Blockchain, contribuant à la transformation numérique nationale et au développement de l'économie numérique.



L’Association devrait maîtriser la technologie, en créant des produits technologiques vietnamiens au service du marché mondial, a-t-il dit.

L’Association protège les droits et intérêts légitimes de ses membres et de la communauté vietnamienne de la Blockchain. De plus, dans le but de répondre au programme national de transformation numérique, elle se concentre sur la coopération dans la formation et le développement de ressources humaines de haute qualité, vers un développement durable de ce secteur. -VNA