Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - L’Association de Blockchain du Vietnam a officiellement été autorisée à s'établir, devenant ainsi la première entité juridique officielle rassemblant des passionnés pour rechercher et appliquer cette technologie sur l'ensemble du pays.

Le premier congrès de l’Association de Blockchain du Vietnam se tiendra mi-mai 2022.

L’Association de Blockchain du Vietnam sera une organisation opérant dans le domaine des sciences et des technologies. Les membres partagent ensemble des expériences et des ressources pour rechercher, tester, appliquer, déployer et commercialiser la technologie Blockchain conformément à la loi vietnamienne.

Cette association travaille régulièrement pour protéger les droits et intérêts légitimes de ses membres et de la communauté vietnamienne de Blockchain, contribuant ainsi au développement socio-économique du pays.

De plus, dans le but de répondre au programme national de transformation numérique, cette association se concentrera sur la coopération dans la formation et le développement de ressources humaines de Blockchain de haute qualité, vers un développement durable de ce secteur. -VNA