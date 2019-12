Des délégués au 8e congrès de l'Association d'amitié Ukraine-Vietnam. Photo: VNA



Hanoï, 14 décembre (VNA) - L'Association d'amitié Ukraine-Vietnam a organisé son 8e congrès pour le mandat 2020-2024.

L’événement a vu la présence des représentants de ministères ukrainiens, de la communauté vietnamienne de Kiev, Odessa et Kharkiv.

Le congrès a examiné et approuvé une résolution, un rapport de bilan du mandat 2014-2019, un protocole d’accord sur la coopération entre l'Association d'amitié Ukraine-Vietnam et l'Association d'amitié Vietnam-Ukraine pour le mandat 2014-2019, un plan de coopération entre l'Association d'amitié Ukraine-Vietnam et l'Association d'amitié Vietnam-Ukraine en 2020.

Le Congrès a élu un nouveau Comité exécutif avec 10 membres, conduit par Oleksandr Vіtaliyovych Shlapak, vice-président de l’Association des entreprises ukrainiennes, ancien ministre des Finances de l'Ukraine.

Au nom du Comité exécutif, Oleksandr Vіtaliyovych Shlapak a passé en revue plus de 50 ans de naissance et de développement de l'association, soulignant les bons sentiments accordés par le peuple ukrainien au peuple vietnamien à travers l’Association d'amitié Ukraine-Vietnam.

Il a déclaré qu'en 2020, l'association mènera des activités concrètes pour promouvoir la sensibilisation sur l’homme et la nature du Vietnam en Ukraine, assumant le rôle de passerelle pour promouvoir les relations économiques, commerciales et culturelles entre les deux pays.

S'exprimant lors du congrès, l'ambassadeur Nguyen Anh Tuan a déclaré que l'ambassade du Vietnam en Ukraine soutiendrait et accompagnerait toujours l'Association d'amitié Ukraine-Vietnam pour déployer les activités diplomatiques populaires pour promouvoir la compréhension mutuelle entre les peuples des deux pays.

L’association continuera à coordonner étroitement avec l'ambassade du Vietnam et l'Association d'amitié Vietnam-Ukraine pour organiser des activités politiques conjointes entre les deux pays. -VNA