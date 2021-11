Photo : VNA

Moscou, 21 novembre (VNA) - Une réunion a récemment eu lieu pour marquer le 50e anniversaire de la fondation d'une association d'amitié entre la province russe de Primorsky Krai et le Vietnam.Une exposition sur le Vietnam a été organisée à l'occasion, présentant des costumes vietnamiens, des outils et plus de 200 photos d'étudiants russes.Des performances musicales et un spectacle « ao dai » (robe longue traditionnelle) ont également été organisés lors de l'événement.La directrice adjointe du département du Service de la Culture de Primorsky, Olga Maximchuk, a exprimé l'espoir que davantage de jeunes russes se rendront au Vietnam, et vice versa.Il y a un demi-siècle, les travailleurs de cinq plus grandes entreprises de Vladivostok et d'autres se sont associés pour créer une branche de l'Association d'amitié Union soviétique-Vietnam à Vladivostok afin de soutenir le peuple vietnamien pendant la guerre de résistance contre les États-Unis. L'organisation a changé son nom en Association d'amitié Primorsky-Vietnam en 1992.Un centre culturel et éducatif vietnamien créé par l'Association a présenté l'histoire et la culture du pays et a enseigné la langue vietnamienne pendant 20 ans.- VNA