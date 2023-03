L’ambassadeur du Vietnam au Bangladesh Pham Viet Chien (gauche) offre des fleurs au président de l'Association d'amitié Bangladesh-Vietnam, ambassadeur Shamsher M. Chowdhury, BB. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - L'Association d'amitié Bangladesh-Vietnam a officiellement vu le jour le 13 mars dans le cadre des événements à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations Vietnam-Bangladesh (11 février 1973).



Les membres de l'Association d'amitié Bangladesh-Vietnam comprennent d'anciens ambassadeurs du Bangladesh au Vietnam, des hommes d'affaires membres de la Chambre de commerce et d'industrie Bangladesh-Vietnam, d'anciens combattants ayant participé à la guerre pour la libération du Bangladesh, un certain nombre d'intellectuels, journalistes, écrivains et artistes.



Lors de la cérémonie de lancement, le président de l'Association d'amitié Bangladesh-Vietnam, ambassadeur Shamsher M. Chowdhury, BB, ancien vice-ministre des Affaires étrangères et ancien ambassadeur du Bangladesh au Vietnam, a souligné que la création de l’Association d'amitié Bangladesh-Vietnam témoignait non seulement l’amitié solide entre les deux pays, mais également les efforts continus du Bangladesh pour promouvoir la solidarité entre les deux peuples.



Le conseiller de l'Association d'amitié Bangladesh-Vietnam, Rased Khan Menon, et un certain nombre de délégués présents à la cérémonie, se sont déclaré convaincu que cette association contribuerait à promouvoir les relations entre les deux pays.



L’ambassadeur du Vietnam au Bangladesh Pham Viet Chien a hautement apprécié la création de l’Association d'amitié Bangladesh-Vietnam. Il a fait part de sa confiance à l'association dans la mise en œuvre et l'organisation d'activités de connexion et d'échange entre les peuples des deux pays ; ainsi que dans leur soutien pour présenter le pays, le peuple, la culture et les réalisations du Vietnam aux Bangladais. -VNA