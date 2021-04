Photo : VNA

Le 5 avril, la législature élira le président et le Premier ministre du Vietnam. Les jours ouvrables suivants, il relèvera la vice-présidente de la République, un certain nombre de membres du Comité permanent de l’AN et d'autres par vote, puis élira d'autres aux postes.En outre, il approuvera également les propositions sur la révocation d'un certain nombre de vice-Premiers ministres, ministres et autres membres du gouvernement, et d'autres par vote, puis adoptera les propositions sur la nomination de nouveaux.La session devrait se terminer dans l'après-midi du 8 avril et être retr an smise en direct à la radio et à la télévision.- VNA