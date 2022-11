Lors de la 4e session de l'Assemblée nationale. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Dans le cadre de sa 4e session, mardi matin, l’Assemblée nationale écoute des rapports concernant le projet de loi foncière (amendée).



Les députés vont discuter après du projet de loi sur la prévention et la lutte contre le blanchiment de l’argent (amendée).



Selon un rapport du gouvernement, l'élaboration de la loi sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent (amendée) est nécessaire, conformément aux obligations dans le cadre des traités et engagements internationaux dont le Vietnam est membre. La modification de la loi vise également à améliorer l'efficacité de la prévention et de la lutte contre le blanchiment de l’argent, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive.



Mardi après-midi, les députés vont discuter en groupes du projet de loi sur les coopératives (amendée) et le projet de loi sur la défense civile.-VNA