Hanoi (VNA) – La 10e session de l’Assemblée nationale de la 14e législature s’ouvrira mardi 20 octobre à 09h00 à Hanoi, a annoncé lundi 19 octobre à la presse le secrétaire général de l’Assemblée nationale et président de l’Office de l’Assemblée nationale Nguyên Hanh Phuc.

Le secrétaire général de l’Assemblée nationale et président de l’Office de l’Assemblée nationale Nguyên Hanh Phuc (debout) lors de la conférence de presse à Hanoi, le 19 octobre. Photo : VNA

Cette session durera 19 jours et comprendra deux phases, avec au menu notamment l’examen et l’adoption de plusieurs projets de loi, la ratification de la nomination des ministres de la Science et de la Technologie, et de la Santé, et la libération de la charge du gouverneur de la Banque d’Etat du Vietnam, a-t-il déclaré.La première phase de la 10e session se déroulera du 20 octobre au 27 octobre via un pont de télévision reliant la Maison de l’Assemblée nationale aux 63 délégations parlementaires des provinces et villes sous l’autorité centrale.Pour la deuxième phase, du 2 novembre au 17 novembre, l’Assemblée nationale tiendra sa séance plénière en personne dans la Maison de l’Assemblée nationale.Avant l’inauguration de la 10e session, à 07h15, les dirigeants du Parti communiste du Vietnam, de l’Etat, du Front de la Patrie du Vietnam et les députés réunis à Hanoi iront rendre hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée.L’Assemblée nationale consacrera sept jours au travail législatif pour délibérer et adopter sept projets de loi et trois projets de résolution, et se prononcer sur quatre autres projets de loi, a indiqué Nguyên Hanh Phuc.Les textes comprennent les projets de loi sur les travailleurs vietnamiens travaillant sous contrat à l’étranger (amendé), les gardes-frontières du Vietnam, les accords internationaux, la protection de l’environnement (amendé), sur la la résidence (amendé), le projet de résolution sur la participation du Vietnam aux forces de maintien de la paix de l’ONU.Les députés se pencheront également sur les rapports de travail du président de la Cour populaire suprême, du président du Parquet populaire suprême, du gouvernement sur la prévention et la lutte contre la criminalité et la corruption en 2020, sur les activités extérieures de l’Assemblée nationale durant l’Année de la présidence de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA). – VNA