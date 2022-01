Hanoi (VNA) – Les députés ont débattu en visioconférence vendredi 7 janvier d’un projet de résolution sur les politiques fiscales et monétaires pour soutenir le programme de relance et de développement socio-économiques.

Vue de la première session extraordinaire de l’Assemblée nationale de la 15e législature. Photo : VNA

Lors des débats dans le cadre de la première session extraordinaire de l’Assemblée nationale de la 15e législature, la plupart des députés ont convenu de la nécessité de promulguer la résolution, affirmant qu’elle démontre l’espoir des citoyens et des entreprises pour un avenir meilleur.

Le ministre des Finances Hô Duc Phoc, la gouverneure de la Banque d’État du Vietnam Nguyên Thi Hông et le ministre du Plan et de l’Investissement Nguyên Chi Dung ont fourni des éclairages sur certains points relatifs au programme de relance et de développement socio-économique.



Concernant les mesures fiscales destinées à soutenir ce programme, le ministre des Finances Hô Duc Phoc a indiqué qu’en 2022, le pays envisageait de réduire les impôts et les taxes, pour un montant total estimé à environ 64.000 milliards de dôngs, soit trois fois plus que l’an passé.

Les dépenses budgétaires atteindront également un record, a-t-il ajouté. Le gouvernement a décidé de réduire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), pour stimuler la consommation et promouvoir la production nationale, a indiqué Hô Duc Phoc.

Ce programme de relance économique est sans précédent, a déclaré le ministre du Plan et de l’Investissement Nguyên Chi Dung. Par conséquent, le gouvernement a fait des recherches très méthodiques en fonction des besoins de soutien des entreprises et des personnes, a-t-il assuré.

Le gouvernement mettra tout en oeuvre pour débloquer les aides en quantité et en durée suffisantes en faveur des entreprises et des particuliers impactés par l’épidémie, tout en garantissant l’équité en matière d’accès, a-t-il indiqué.

Dans l’immédiat, nous nous efforcerons de limiter les dépenses, d’augmenter les recettes et d’avoir une feuille de route appropriée sur la réduction d’impôts pour éviter les pertes. Pour la suite, nous envisageons d’émettre des obligations gouvernementales et emprunter des aides publiques au développement, a-t-il dit, ajoutant que 42% du budget prévu pour le programme de relance devrait être débloqué en 2022, et le reste le sera en 2023.

En ce qui concerne les politiques monétaires, la gouverneure de la Banque d’État du Vietnam Nguyên Thi Hông a fait savoir que le programme de relance économique était basé essentiellement sur les politiques fiscales. Il faut, selon elle, suivre de près les évolutions du marché et adapter les politiques monétaires.

Les députés ont également examiné un projet de résolution sur l’application expérimentale de mécanismes et politiques spécifiques pour le développement de la ville de Cân Tho.

Ils ont partagé le point de vue selon lequel la résolution aiderait Cân Tho à exploiter pleinement son potentiel et ses atouts, tout en se développant à égalité avec d’autres localités qui sont également autorisées à piloter un mécanisme et des politiques spéciales. – VNA