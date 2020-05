Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Lors de la 2e journée de travail de sa 9e session, l’Assemblée nationale (XIVe législature) a étudié plusieurs projets de loi.



Le 21 mai au matin, les députés ont écouté des rapports concernant le projet de loi sur la défense des frontières, présentés par le ministre de la Défense, Ngo Xuan Lich, et le président de la Commission de la défense et de la sécurité de l’Assemblée nationale, Vo Trong Viet.



Ils ont ensuite écouté un rapport concernant le projet de loi amendée sur les entreprises, présenté par le président de la Commission économique de l’Assemblée nationale, Vu Hong Thanh, avant de mener des discussions virtuelles sur ce sujet, dont des questions liées aux entreprises publiques, à la gestion des entreprises, aux droits des actionnaires ordinaires. Le ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyen Chi Dung, a donné des explications sur des points attirant l’attention des députés.



En conclusion des débats, le vice-président de l’Assemblée nationale Phung Quoc Hien a déclaré que les organes compétents continueraient de travailler pour finaliser ce projet de loi.



Jeudi après-midi, les députés ont écouté des rapports concernant le projet de loi amendée sur les Vietnamiens allant travailler à l’étranger avec des contrats, présentés par le ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Dao Ngoc Dung, et la présidente de la Commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, Nguyen Thuy Anh.



Ils ont ensuite écouté la présidente de la Commission judiciaire de l’Assemblée nationale, Le Thi Nga, présenter un rapport concernant le projet de loi amendée sur l’expertise judiciaire, avant de mener des discussions virtuelles sur ce sujet. Le ministre de la Justice, Le Thanh Long, a donné des explications sur des points attirant l’attention des députés.



En conclusion, le vice-président de l’Assemblée nationale Uong Chu Luu a indiqué que les organes compétents étudieraient les avis et idées des députés pour parachever le projet de loi.



Vendredi 22 mai, les députés continueront de se réunir par visioconférence.



Ils écouteront des rapports concernant le projet de loi sur les conventions internationales, le programme de l’Assemblée nationale sur la supervision en 2021, le programme d’élaboration de lois et ordonnances en 2021, la modification du programme d’élaboration de lois et ordonnances en 2020, le projet de loi d’amendement et de complément de certains articles de la loi sur le traitement des violations administratives, ainsi que le projet de loi d’amendement et de complément de certains articles de la loi sur la promulgation de textes normatifs et juridiques.-VNA