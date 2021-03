Des députés participant à la 11e session de la 14e législature de l'Assemblée nationale. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Lors de la séance plénière tenue le 26 mars dans le cadre de la 11e session, les députés écoutent les rapports du travail de la 14e législature et d’autres commissions de l’Assemblée nationale dont le Comité permanent et le Conseil des ethnies.

La séance est retransmise en direct par la Voix du Vietnam, la Télévision nationale et la Télévision de l’AN.

Ces cinq dernières années, l'AN a renforcé l'amélioration des activités législatives, créant une base juridique au développement national rapide et durable du pays, à la garantie de l’indépendance, de la souveraineté et de la sécurité de la Patrie ainsi qu’à la promotion de l’intégration internationale

L’AN a multiplié les activités de supervision et lancé de nombreuses politiques importants favorisant le développement socio-économique national.

Les activités extérieures de l’AN ont contribué au maintien d’un environnement pacifique et stable pour l’œuvre d’édification, de défense et de développement nationale et permettant à augmenter la position du Vietnam sur la scène internationale.-VNA