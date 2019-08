Hanoi, 7 août (VNA) - Le projet d’amendements du Code du Travail devrait être adopté lors de la prochaine session de l’Assemblée nationale prévue en octobre.

L’Assemblée nationale devrait adopter les amendements du Code du Travail en octobre. Photo nhandan.com.vn

Ces 5 et 6 août, à Da Lat, un séminaire était organisé sur ce sujet. Présent, le vice-président de l’Assemblée nationale Uông Chu Luu a déclaré que ces amendements contribueront à rendre les rapports au travail plus harmonieux et à promouvoir le développement du marché du travail.



« Je demande à l’Institut d’études législatives de synthétiser les avis exprimés lors de ce séminaire avant la prochaine réunion du comité permanent de l’Assemblée nationale, lequel devrait se prononcer une nouvelle fois sur le projet d’amendements du Code du Travail. Les services concernés et les députés doivent pouvoir les examiner avant d’adopter le texte définitif », a-t-il dit.



Les participants au séminaire se sont notamment penché sur un réajustement de l’âge légal de départ à la retraite qui est actuellement de 55 ans pour les femmes et 60 ans pour les hommes ; les heures supplémentaires ; le SMIC et la politique salariale, et aussi sur les organisations de travailleurs dans l’entreprise et les négociations collectives. - VOV/VNA