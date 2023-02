Hanoi (VNA) – Le vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Duc Hai, qui a reçu lundi 20 février à Hanoi une délégation de l’Assemblée nationale de la République de Corée en visite au Vietnam, a exhorté à développer davantage les bonnes relations entre les deux législatures.

Le Vietnam et la République de Corée sont devenus les partenaires de première importance l’un de l’autre. La confiance politique entre les deux pays n’a cessé de se consolider, a-t-il affirmé à la délégation conduite par le député Kim Hak Yong, ancien président du groupe parlementaire d’amitié République de Corée-Vietnam.En 2022, les deux pays ont célébré le 30e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales et porté leurs liens au niveau de partenariat stratégique intégral. Les deux pays partagent de nombreuses similitudes historiques et culturelles et de nombreux intérêts stratégiques. Environ 80.000 familles multiculturelles vietnamiennes-sud-coréennes constituent un pont d’amitié entre les deux peuples.Pour sa part, Kim Hak Yong a déclaré que sur la base de bons résultats de coopération bilatérale au cours de la période écoulée, les deux pays ont convenu de porter leurs liens au niveau de partenariat stratégique intégral et qu’il s’agit d’un événement très important, ouvrant de grandes opportunités dans les relations de coopération entre le Vietnam et la République de Corée.Les relations entre les deux législatures ont été florissantes sur la base de leur accord de coopération signée en juillet 2013. Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam a effectué une visite officielle en République de Corée en décembre 2021 et son homologue sud-coréen Kim Jin-pyo s’est rendu au Vietnam en janvier 2023.

Lors de la réception, à Hanoi, le 20 février. Photo: quochoi.vn

La coopération économique demeure toujours un pilier important des relations bilatérales, a indiqué Nguyên Duc Hai, notant que les deux parties déploient efficacement l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et la République de Corée (VKFTA), le Partenariat économique global régional (RCEP), et s’efforcent de porter leurs échanges à 100 milliards de dollars en 2023 et 150 milliards de dollars en 2030.Il a demandé aux députés sud-coréens à continuer à inciter les entreprises sud-coréennes à investir et à élargir leurs activités dans les domaines correspondant aux avantages de la République de Corée et aux besoins du Vietnam, avec la priorité donnée à la technologie numérique, aux énergies renouvelables, aux industries auxiliaires, à l’industrie des semi-conducteurs et à l’agriculture de haute qualité.Saluant le rôle du groupe parlementaire d’amitié République de Corée-Vietnam, le vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnam a invité les deux parties à maintenir les contacts et échanges de délégations, de travailler à la mise en oeuvre de l’Accord de coopération signée entre les deux législatures en 2013 et pousser les gouvernements des deux pays à bien mettre en œuvre les accords signés. – VNA