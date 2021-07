Hanoi (VNA) – L’Assemblée nationale a approuvé mercredi 28 juillet avec 479 voix des 479 députés présents et votants, soit 95,99% du nombre total de députés, une demande du Premier ministre portant nomination de Pham Binh Minh, Lê Minh Khai, Vu Duc Dam et Lê Van Thành comme vice-Premiers ministres pour le mandat 2021-2026.

L’Assemblée nationale vote pour approuver la nomination des membres du gouvernement. Ici, de gauche à droite : le Premier ministre Pham Minh Chinh, le président de la République Nguyên Xuân Phuc, le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong et le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê. Photo : VNA

* Pham Binh Minh est né le 26 mars 1959, originaire de la commune de Liên Minh, district de Vu Ban, province de Nam Dinh (Nord). Il est titulaire d’un master ès droit et diplomatie et d’un niveau de théorie politique supérieur.Il est membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam du 10e mandat (de janvier 2009 à janvier 2011), et des 11e, 12e et 13e mandats ; membre du Bureau politique des 12e et 13e mandats ; et député de l’Assemblée nationale des 13e, 14e et 15e législatures.Il a assumé successivement plusieurs postes de chef adjoint et chef de département, ambassadeur, vice-représentant permanent du Vietnam à l’ONU, ministre, vice-ambassadeur du Vietnam aux Etats-Unis, assistant du ministre des Affaires étrangères, vice-ministre, vice-ministre permanent et ministre des Affaires étrangères.De novembre 2013 à janvier 2016, il a été membre du Comité central du Parti, membre du Comité des affaires du Parti au sein du gouvernement, vice-Premier ministre, secrétaire du Comité des affaires du Parti au sein du ministère des Affaires étrangères, ministre des Affaires étrangères ; membre du Conseil national de défense et de sécurité. Lors du 12e Congrès national du Parti, il a été réélu membre du Comité central du Parti qui l’a élu membre du Bureau politique.De janvier 2016 à avril 2021, il a été membre du Bureau politique, membre du Comité des affaires du Parti au sein du gouvernement, vice-Premier ministre, secrétaire du Comité des affaires du Parti au sein du ministère des Affaires étrangères, ministre des Affaires étrangères ; membre du Conseil national de défense et de sécurité, chargé des affaires étrangères de l’Etat et du Comité du Parti à l’étranger.Lors du 13e Congrès national du Parti, il a été réélu membre du Comité central du Parti qui l’a réélu membre du Bureau politique du 13e mandat. Il est vice-Premier ministre depuis avril 2021.* Lê Minh Khai est né le 10 décembre 1964, originaire de la commune de Vinh Phu Tây, district de Phuoc Long, province de Bac Liêu (Sud). Il est ingénieur économique et titulaire d’un niveau de théorie politique supérieur.Il est membre du Comité central du Parti des 12e et 13e mandats, secrétaire du Comité central du Parti du 13e mandat, député de l’Assemblée nationale de la 14e législature. Il a assumé successivement plusieurs postes de vice-secrétaire du Comité provincial du Parti, secrétaire du Comité des affaires du Parti, président du Comité populaire provincial, secrétaire du Comité provincial du Parti et chef de la délégation de députés de l’Assemblée nationale de la 14e législature de la province de Bac Liêu.Depuis octobre 2017, il a occupé les postes de secrétaire du Comité des affaires du Parti, secrétaire du Comité du Parti, inspecteur général du gouvernement. Lors du 13e Congrès national du Parti, il est réélu membre du Comité central du Parti qui l’a élu membre du Secrétariat du Comité central du Parti du 13e mandat.Le 8 avril 2021, lors de la 11e session de l’Assemblée nationale de la 14e législature, il a été approuvé pour occuper le poste de vice-Premier ministre du gouvernement de la 14e législature.* Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam est né le 3 février 1963, originaire de la commune de Ngu Hung, district de Thanh Miên, province de Hai Duong (Nord). Il est diplômé en électromécanique, droit, économie et titulaire d’un niveau de théorie politique supérieur. Il a été membre suppléant du Comité central du Parti du 10e mandat, membre du Comité central du Parti des 11e, 12e et 13e mandats.Il a été chef adjoint et chef de département de l’Office du gouvernement, secrétaire et assistant de l’ancien Premier ministre Vo Van Kiêt, vice-président et vice-président permanent du Comité populaire de la province de Bac Ninh, vice-ministre des Postes et des Télécommunications, vice-secrétaire, président du Comité populaire de la province de Quang Ninh; secrétaire du Comité du Parti de la province de Quang Ninh, ministre, président de l’Office du gouvernement.De novembre 2013 à octobre 2019, il a été membre du Comité des affaires du Parti au sein du gouvernement, vice-Premier ministre. D’octobre 2019 à décembre 2019, il a été vice-Premier ministre et secrétaire du Comité des affaires du Parti au sein du ministère de la Santé.De décembre 2019 à juillet 2020, il a occupé à la fois les postes de vice-Premier ministre et de secrétaire du Comité des affaires du Parti au sein du ministère de la Santé, responsable des travaux relevant de la compétence du ministre de la Santé.Il est vice-Premier ministre depuis juillet 2020. Lors du 13e Congrès national du Parti, il a été réélu membre du Comité central du Parti.* Le vice-Premier ministre Lê Van Thành est né le 20 octobre 1962, originaire de la commune de Tân Liên, district de Vinh Bao, ville de Hai Phong (Nord). Il est diplômé de l’Université nationale d’économie et titulaire d’un niveau de théorie politique supérieur. Il est membre du Comité central du Parti des 12e et 13e mandats, député de l’Assemblée nationale de la 12e législature.Il a assumé successivement plusieurs postes de vice-président du Comité populaire, vice-secrétaire du Comité municipal du Parti, secrétaire du Comité des affaires du Parti, président du Comité populaire, secrétaire du Comité du Parti de la ville de Hai Phong, membre du Comité du Parti de la 3e Région militaire.Depuis juillet 2016, il est secrétaire du Comité municipal du Parti, secrétaire de délégation du Parti, président du Conseil populaire de la ville de Hai Phong. Lors du 13e Congrès national du Parti, il a été réélu membre du Comité central du Parti.Le 8 avril 2021, lors de la 11e session de l’Assemblée nationale de la 14e législature, il a été approuvé pour occuper le poste de vice-Premier ministre du gouvernement de la 14e législature. – VNA