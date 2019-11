La présidente de l'AN Nguyen Thi Kim Ngan (Photo: VNA)



Hanoi (VNA) - L'Assemblée nationale (AN) a achevé vendredi les séances d’interpellations adressées aux membres du gouvernement, dans le cadre de sa huitième session de la 14e législature.

Lors d'une séance d’interpellations retransmise en direct à la télévision et à la radio nationale, le ministre de l'Information et de la Communication, Nguyen Manh Hung, a abordé un large éventail de sujets connexes.

Le ministre de la Sécurité publique To Lam et le ministre Mai Tien Dung, chef du bureau du gouvernement, ont également clarifié diverses questions à cet égard.

Après la séance d’interpellations adressée au ministre de l’Information et de la Communication Nguyen Manh Hung, la présidente de l'AN Nguyen Thi Kim Ngan a recommandé au ministère de l'Information et de la Communication de renforcer la gestion des agences de presse, en particulier des magazines électroniques.

En outre, elle a appelé au renforcement du rôle et de la responsabilité des rédacteurs en chef dans la gestion des journalistes et le contenu de l'information, tout en punissant sévèrement les journalistes qui ont commis des infractions à la loi et à la déontologie journalistique.

Elle a également proposé que les agences de presse agissent plus activement dans la diffusion d'informations permettant d'orienter l'opinion publique, ainsi que dans la création de la plateforme pour les médias sociaux.

En particulier, elle a souligné l'importance d'intensifier la gestion de l'information sur les réseaux sociaux, de garantir la cybersécurité et de renforcer la lutte contre les fausses informations, les jeux d'argent en ligne...

La présidente Nguyen Thi Kim Ngan a exhorté à créer un cadre juridique pour lutter contre les fausses nouvelles, protéger la vie privée des citoyens et soutenir les réseaux sociaux "made in Vietnam" et les entreprises opérant dans l'économie numérique.

Dans le même temps, elle a demandé d'accélérer la construction de l'administration électronique et d'accroître l'efficacité de la gestion et de l'utilisation de la base de données nationale afin de simplifier les procédures administratives.

Par la suite, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a fait rapport à l’AN.

À la fin de la séance, Mme Nguyen Thi Kim Ngan a apprécié la qualité des questions des députés et des réponses des membres du gouvernement.

Le 11 novembre, dans la matinée, l’AN aura une séance plénière afin de voter pour approbation la résolution sur le plan de développement socioéconomique de 2020 et écoutera les rapports présentés par le ministre du Plan et de l’Investissement Nguyen Chi Dung et le président de la Commission de l’Economie de l’AN Vu Hong Thanh sur le projet de loi de l’investissement sous forme de partenariat public-privé, le ministre de la Construction Pham Hong Ha et le président de la Commission des Sciences, des Technologies et de l’Environnement Phan Xuan Dung sur le projet de loi d’amendement et de complètement de certaines articles de la Loi sur la construction, etc.

Dans l’après-midi, l’AN écoutera le rapport présenté par le président de la Commission de la Défense et de la Sécurité de l’AN Vo Trong Viet sur le projet de loi des forces de réserve. -VNA