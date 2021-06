Le Dialogue politique de haut niveau de l’ASEM organisé le 22 juin à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Via le Dialogue politique de haut niveau du Dialogue Asie-Europe (ASEM), nous pouvons réaffirmer que le Vietnam est une destination sûre pour les activités d'affaires et d'investissement et que la coopération internationale est revenue à la normale, a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Minh Vu.

Selon lui, l'événement était une occasion importante pour les membres de l’ASEM de discuter de mesures concrètes et substantielles ainsi que de partager les expériences en matière de relance économique durable et de lutte contre le COVID-19.

Depuis son adhésion à l’ASEM il y a 25 ans, le Vietnam a activement contribué aux activités du Dialogue. En effet, il a assumé certains postes importants, parrainé et co-parrainé plus de 60 initiatives et projets de coopération au développement de l'ASEM.

Par ailleurs, le Vietnam a lancé de nombreuses initiatives de coopération avec d’autres membres, notamment dans le développement de l'économie numérique, de la société numérique ainsi que de modèles de développement économiques verts, durables, inclusifs et créatifs.

Le vice-ministre Nguyen Minh Vu a déclaré que la coopération Asie-Europe deviendrait indispensable et de plus en plus importante, notamment dans la période post-COVID-19.

Le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Minh Vu. Photo: VNA

La coopération de l'ASEM est indispensable pour pouvoir profiter des opportunités et relever les défis posés à la communauté internationale, y compris le Dialogue Asie-Europe, a-t-il souligné.

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a présidé le 22 juin le Dialogue politique de haut niveau de l’ASEM ayant pour thème « 25 ans de l'ASEM - Renforcer le partenariat Asie-Europe dans un monde en transformation », organisé à Hanoï en ligne et en présentiel. -VNA