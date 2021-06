Hanoi (VNA) – Les 25 dernières années sont une étape d’histoire avec des percées dans les relations internationales de l’Asie et de l’Europe, et l’une des réalisations les plus remarquables est le Dialogue Asie-Europe (ASEM).

Créé en 1996, l'ASEM cherche à approfondir les relations entre l'Asie et l'Europe à tous les niveaux. Photo: VNA

Cette remarque a été faite par l’ambassadrice Nguyên Nguyêt Nga, vice-présidente du Comité national de coopération économique du Pacifique et conseillère senior du ministère vietnamien des Affaires étrangères, lors d’un entretien avec la presse à l’occasion du 25e anniversaire de la fondation de l’ASEM.Concernant l’importance de l’ASEM pour le Vietnam et les contributions du pays à ce forum multilatéral en tant que membre fondateur, elle a déclaré que la création de l’ASEM a marqué un tournant qui a changé la nature des relations Asie-Europe et affirmé l’égalité dans les relations internationales.L’ASEM a aidé les deux continents à renforcer leur voix et leur coordination, à traiter efficacement les problèmes liés aux relations internationales et à contribuer de manière substantielle au renforcement de la compréhension mutuelle, de la coopération et de l’égalité pour atteindre les objectifs et le développement communs.Ce forum a été fondé non seulement pour partager et renforcer la compréhension mutuelle, mais aussi pour prendre des actions concrètes, a noté l’ambassadrice Nguyên Nguyêt Nga.Elle a indiqué que via l’ASEM, le Vietnam s’est attiré le soutien pour pousser les négociations sur son adhésion à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et son intégration dans l’économie mondiale.La diplomate a affirmé le rôle très important de l’ASEM et de ses membres alors que la pandémie de Covid-19 reste complexe sur les deux continents.Outre la priorité de coopération actuelle consistant à continuer à répondre au Covid-19, l’ASEM devrait également envisager un problème à plus long terme, à savoir la reprise socio-économique globale post-pandémie, a-t-elle relevé.L’ASEM est un forum important pour le Vietnam en termes de stratégie, d’économie, de politique, de sécurité, de développement et de société, a-t-elle estimé, ajoutant que le dialogue politique de haut niveau de l’ASEM sur "l’ASEM à 25 : renforcer le partenariat Asie-Europe dans un monde en transformation", qui s’est tenue le 22 juin, a montré que le thème choisi par le Vietnam pour cet événement a attiré l’attention des autres membres.L’ambassadrice Nguyên Nguyêt Nga a déclaré que le dialogue démontre également la clairvoyance de la politique étrangère énoncée dans la résolution du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam.Ce qui a été réalisé au cours des 25 dernières années a montré que l’ASEM continue de jouer un rôle crucial dans la mise en œuvre de la diplomatie multilatérale du Vietnam, a-t-elle encore indiqué. – VNA