Hanoi (VNA) – Le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh a déclaré lundi 25 octobre au Sommet des affaires et de l’investissement de l’ASEAN (ASEAN BIS) 2021 que l’ASEAN a un besoin impérieux de la proactivité et de la créativité des entreprises pour s’adapter à la nouvelle normalité.

Le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh. Photo : VGP

S’adressant au sommet virtuel sur le thème "Construire notre avenir numérique durable", il a souligné que la matérialisation de l’objectif de contrôle et de redressement économiques ne peut pas se faire uniquement avec les efforts d’un seul gouvernement ou d’un seul pays, mais nécessite les efforts conjoints des 10 pays membres de l’ASEAN ainsi que de ses amis et partenaires.

Le dirigeant vietnamien a réaffirmé l’importance de la stratégie globale de l’ASEAN sur la quatrième révolution industrielle et l’accélération des initiatives visant à renforcer la synergie de l’ASEAN pour répondre aux catastrophes naturelles (ASEAN SHIELD) proposées par Brunei, le président de l’ASEAN 2021.

Il a affirmé que le Vietnam est prêt à coopérer pour promouvoir la connectivité des infrastructures numériques, assurer un écosystème numérique pour toutes les parties prenantes dans la perspective d’un espace de développement numérique égal et durable.

Le Vietnam est disposé à accompagner les entreprises de la région de l’ASEAN ainsi que des pays partenaires, à œuvrer pour créer les meilleures conditions en termes de politiques commerciales et d’environnement des affaires vert afin qu’elles puissent tirer le meilleur parti et maximiser les opportunités de commerce et d’investissement entre le Vietnam et d’autres pays de la région, a-t-il poursuivi.

Le gouvernement vietnamien s’efforcera de faciliter la mise en œuvre des politiques de soutien aux entreprises en matière de transformation numérique, de promouvoir l’universalisation du numérique, d’encourager les entreprises à coopérer, et de créer les conditions propices aux investissements dans les hautes technologies dans le sens de la croissance verte, de la création d’emplois verts pour tous les secteurs, a-t-il indiqué.

Le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh a exprimé son souhait que les entreprises continuent à conjuguer leurs efforts avec les gouvernements des pays de l’ASEAN pour lutter contre le Covid-19 et promouvoir le redressement économique.

L’ASEAN a un besoin impérieux du dynamisme, de la proactivité et de la créativité du monde des affaires pour s’adapter à la nouvelle normalité, créer des emplois pour les travailleurs et assurer une vie stable aux personnes et créer de nouvelles valeurs pour la société et la communauté, a-t-il déclaré.

Organisée chaque année par le Conseil consultatif des entreprises de l’ASEAN (ASEAN-BAC), l’ASEAN BIS est le premier forum annuel d’Asie du Sud-Est qui rassemble les chefs d’État et de gouvernement ainsi que les chefs d’entreprise de l’ASEAN et de ses partenaires mondiaux.

Il s’agit d’une plate-forme unique pour entendre comment les problèmes clés auxquels la région est confrontée sont traités et pour discuter de la manière de garantir que les opportunités dans les économies dynamiques de l’ASEAN sont développées de manière durable et inclusive. – VNA