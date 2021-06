Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyen Phu Trong. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Des érudits canadiens ont hautement apprécié les pensées du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyen Phu Trong dans son article sur certaines questions théoriques et pratiques du socialisme et du chemin vers le socialisme au Vietnam.

La professeure Julie Nguyen, présidente de l'Association des Initiatives Canada - ASEAN relevant de l'Université York, a déclaré que l'article montrait le cœur du leader et témoignait de sa profonde préoccupation pour le peuple.

Elle a exprimé son admiration pour l'opinion du secrétaire général Nguyen Phu Trong sur la croissance économique associée au progrès et à la justice sociale.

Elle a déclaré que l'accent mis par le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong sur l'importance des politiques sociales dans l'économie de marché à orientation socialiste revêtait une importance particulière pour le développement des ressources humaines pour l'avenir et le bonheur du peuple.

Concernant les propos du secrétaire général Nguyen Phu Trong selon lesquels "la transition vers le socialisme est un processus long, extrêmement difficile et compliqué", M. Luis Silva, expert en relations gouvernementales a déclaré que le Vietnam connaissait des défis et des risques dans ses efforts pour le progrès économique et social.

Selon lui, avec la propagation de l'épidémie de COVID-19, le Vietnam a démontré ses bons préparatifs pour pouvoir gérer une crise de santé publique.

Avec l'application de mesures scientifiques et technologiques dans la lutte contre le COVID-19, le Vietnam s'est positionné comme une destination idéale en Asie de l'Est pour attirer davantage d'investissements dans les secteurs de la science et de la technologie lorsque le monde sortira progressivement de la pandémie. Il a annoncé que l'attirance des investissements apporterait un meilleur niveau de vie à la population et la prospérité de la nation. -VNA