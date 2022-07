Avec un compte d'identité électronique, les citoyens peuvent effectuer de nombreux services publics chez eux. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Une application d’identification électronique (VNeID) a été officiellement lancée lundi 18 juillet à Hanoi par le Département de police chargé de la gestion administrative de l’ordre social, relevant du ministère de la Sécurité publique.

S’exprimant lors d’une conférence de presse sur cet événement, le général de division Tô Van Huê, directeur du département, a déclaré que c’était la première fois que le Vietnam lançait une application de gestion citoyenne basée sur une plateforme numérique.



Après quatre mois de délivrance de cartes d’identité, l’unité a reçu près de 6 millions de dossiers demandant des codes d’identification électroniques pour les citoyens vietnamiens, a-t-il fait savoir, ajoutant qu’à partir du 18 juillet, tous les documents approuvés des citoyens seront activés avec un compte VNeID.

Le général de division Tô Van Huê, directeur du Département de police chargé de la gestion administrative de l'ordre social prend la parole. Photo: cand.com.vn

VNeID a été développé conjointement par le département, la Sécurité sociale du Vietnam et le ministère des Transports. Les comptes d’identification électronique afficheront des informations sur l’identification des citoyens, l’assurance maladie, le permis de conduire, la notification de résidence et les relations entre les membres de la famille.



L’identification électronique peut être utilisée par les autorités et les citoyens lors des démarches administratives sans présenter la carte d’identité avec puce, la carte d’assurance maladie, le permis de conduire et le certificat d’immatriculation du véhicule. – VNA