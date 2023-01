Hanoï (VNA) - En 2023, l'Institut vietnamien de l'énergie atomique envisage de promouvoir la recherche scientifique sur des applications dans les domaines de la santé, de l'industrie, de l'agriculture et de l'environnement, contribuant à la relance et au développement socio-économiques du pays en cette période post-pandémie.

Les thématiques et missions scientifiques et technologiques portent sur divers domaines, tels que physique nucléaire, physique des neutrons, physique des réacteurs, sûreté nucléaire, radiosurveillance de l’environnement, radiobiologie…, dans le but de maintenir voire d’augmenter les publications scientifiques dans de prestigieuses revues internationales spécialisées.

L'Institut compte également promouvoir la recherche et l'application de l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, la recherche et l'analyse des données de surveillance et de diagnostic de l'environnement dans la médecine nucléaire...

L'Institut se concentre en outre sur la formation de ressources humaines pour un fonctionnement et une exploitation sûrs et efficaces de nouveaux réacteurs, tout en renforçant la capacité de recherche sur la technologie de sûreté nucléaire.

Selon le directeur adjoint de l'Institut vietnamien de l'énergie atomique (ministère des Sciences et des Technologies) Trân Ngoc Toan, en 2022, le réacteur nucléaire de Da Lat a fonctionné efficacement avec une durée de fonctionnement total de 4.530 heures, dépassant l’objectif fixé de près de 51%. C'est le plus grand nombre d'heures de fonctionnement depuis sa mise en exploitation, et ce afin de produire des radiopharmaceutiques au service du diagnostic et du traitement des patients cancéreux. -VNA