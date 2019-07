Séance de travail entre l'ambassadeur de la Thaïlande au Vietnam et les autorités de la province de Thai Nguyen. Photo: VNA



Thai Nguyen (VNA) – L’ambassadeur de Thaïlande au Vietnam, Tanee Sangrat, a eu lundi une séance de travail avec les autorités de la province de Thai Nguyen (Nord) pour discuter de la mise en œuvre du projet sur l’application de la philosophie de l'"économie de l'autosuffisance dans le développement de la communauté durable" dans la commune de Yen Lac, district de Phu Luong, province de Thai Nguyen.

Lors de cette séance de travail, l’ambassadeur thaïlandais Tanee Sangrat a présenté les traits saillants de la philosophie de l'"économie de l'autosuffisance" du feu roi thaïlandais Bhumibol Adulyadej. Il prône l’agriculture biologique, les techniques agro-écologiques et les principes de moralité inspirés de la spiritualité bouddhiste : la modération, la coopération, le respect du vivant sous toutes ses formes.

Cette théorie a été mise en place en Thaïlande et a obtenu des résultats notables, ayant une forte propagation dans de nombreux pays du monde. Le projet expérimental sur l’application de cette philosophie sera réalisé en trois ans à Thai Nguyen.

L’ambassadeur Tanee Sangrat et les délégués ont discuté de l’attrait des investissements thaïlandais à Thai Nguyen en particulier, et au Vietnam en général ; du renforcement de la coopération entre les localités et entreprises de Thai Nguyen et de la Thaïlande, du développement du tourisme, des produits agricoles…

Le secrétaire du Comité provincial du Parti, Tran Quoc To, a affirmé que l’application de la philosophie de l'"économie de l'autosuffisance" à Thai Nguyen qui a des similitudes avec les localités thaïlandaises, a d’énormes potentiels.

Il a proposé au gouvernement thaïlandais et l’Agence thaïlandaise pour la coopération internationale (TICA) d’approuver le projet pour sa mise en œuvre rapide, et puis l’élargir dans d’autres localités vietnamiennes.

A partir du premier trimestre de 2019, la TICA a examiné et sélectionné deux villages de Dong Bien, Dong Xien dans la commune de Yen Lac, district de Phu Luong, province de Thai Nguyen, afin de mettre en œuvre en titre expérimental la philosophie de l'"économie de l'autosuffisance".

Le projet vise à améliorer le développement socioéconomique pour les populations grâce à l’édification d’une chaîne de liaison pour la production de produits agricoles et forestiers, le tourisme communautaire, en vue d’une production agricole durable et de la protection de l’environnement. -VNA