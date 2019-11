La cérémonie d’inauguration de l’ école Dakcheung , construite avec une aide vietnamienne. Photo: VNA

Vientiane (VNA) - La cérémonie d’inauguration et de transfert de l’école Dakcheung dont la construction a été financée par le Vietnam, a eu lieu le 13 novembre dans le district du même nom, province méridionale laotienne de Sékong.

Mis en œuvre en juin 2018, le projet de construction de l’école Dakchueng a nécessité un investissement total de plus de 23 milliards de dôngs.

D'une superficie de plancher de 1.276 m2, l’école Dakchueng comprend un bâtiment de deux étages avec six salles de classe, deux laboratoires, une bibliothèque, une salle de réunion et des salles réservées à l’enseignement de langues étrangères, de l’informatique et aux enseignants.

L’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyen Ba Hung, a affirmé que cet ouvrage, doté d’équipements pédagogiques modernes, contribuerait à la formation des ressources humaines du district de Dakchueng.

Selon lui, 60% d’aides accordées annuellement par le gouvernement vietnamien au Laos, ont été consacrées aux activités de formation des ressources humaines et à la construction d’établissements éducatifs dans ce pays. -VNA