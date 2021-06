Hanoï (VNA) - Si vous recherchez un lieu loin de la vie urbaine trépidante, la province montagneuse septentrionale de Lao Cai est parfaite pour votre prochain voyage.



Forbes dit que Lao Cai est l'une des cinq merveilles naturelles étonnantes à visiter en Asie du Sud-Est. Selon le magazine américain, "pour ceux qui souhaitent s'immerger dans les superbes collines en terrasses qui font la renommée du Vietnam, peu de destinations peuvent se comparer à la province de Lao Cai, une région vallonnée à l'extrême nord du pays".



Les visiteurs auront l'occasion de découvrir les paysages magnifiques et l'excellente culture de la ville de Lao Cai, de la chef-lieu de Sa Pa et de la plus haute montagne du Vietnam - le Fansipang.



Les autres merveilles naturelles recommandées en Asie du Sud-Est sont le parc national de la rivière souterraine de Puerto Princesa aux Philippines, le lac Red Lotus en Thaïlande, le mont Kinabalu en Malaisie et l'archipel de Komodo en Indonésie.-VNA