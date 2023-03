Ouverture de la Journée de la culture sud-coréenne à Sa Pa. Photo: VNA

Lao Cai (VNA) - La Journée de la culture sud-coréenne s’est ouverte vendredi 10 mars à la ville de Sa Pa, province montagneuse de Lao Cai du nord-ouest.

Des artistes vietnamiens et sud-coréens ont interprété des chansons et des danses mettant en vedette la culture du nord-ouest du Vietnam et de la République de Corée.



Sa Pa est une petite ville de la province montagneuse de Lao Cai (Nord), située à environ 350 km de Hanoi. Sa Pa est une ville fascinante enveloppée de brume et cernée de belles rizières en terrasses.

Fondée en 1922, Sa Pa est aujourd'hui un centre de villégiature et un point de départ pour des randonnées à la découverte des villages alentours.

En été, le climat frais fait de cette bourgade une destination touristique très courue.-VNA