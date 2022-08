Photo: VNA



Lao Cai (VNA) - Avec des activités multicolores, la fête d’automne de Bat Xat, province de Lao Cai (Nord), se déroule de juillet à octobre 2022, présentant de nouveaux produits de divertissement locaux et la participation des communautés ethniques au développement du tourisme.



Selon le Comité populaire du district de Bat Xat, à la mi-août, la fête d'automne 2022 a attiré plus de 60.000 visiteurs.



Dans le cadre de la fête, le programme de parapente "Voler dans la saison dorée" a été organisé les 13 et 14 août dans les communes de Den Thang, Sang Ma Sao et Muong Hum. En deux jours, le programme a vu la participation de 66 pilotes et attiré 1.500 touristes et habitants locaux.



Un programme de démonstration des compétences de conduite hors route a été organisé pour la première fois dans le cadre de la fête. Dans la commune de Ban Vuoc, 25 membres de plusieurs clubs à l'intérieur comme à l'extérieur de la province ont démontré leurs habiletés de conduite hors route et défilé sur de nombreuses routes du district de Bat Xat.



Par ailleurs, Bat Xat a organisé un tournoi de trail running et des activités nautiques, laissant de bonnes impressions chez les participants.



En deux jours, les activités de tourisme sportif de la fête d’automne de Bat Xat ont attiré plus de 3.500 visiteurs et habitants.



Non seulement une destination favorite pour nombre de voyageurs de sports d'aventure, Bat Xat est également connu pour ses paysages et sa beauté culturelle unique, notamment à Y Ty.



La commune d’Y Ty dans le district de Bat Xat est une nouvelle destination touristique prisée et est dorénavant considérée comme la deuxième Sa Pa de la province montagneuse de Lào Cai (Nord).



Les visiteurs qui viennent profiter de la beauté des paysages naturels de ce "paradis des nuages dans le Nord-Ouest du Vietnam" contribuent à stimuler l'économie locale et améliorer la vie quotidienne de ses habitants.

Rizières en terrasse à Y Ty. Photo: VNA



À 350 km de Hanoï et à une altitude de 2.000 m, Y Ty est une commune montagneuse du district de Bat Xat. Pour se rendre à Y Ty, les visiteurs doivent consacrer un peu de temps au voyage, qu’ils peuvent effectuer en train de Hanoï à Lào Cai, ou bien en moto. Le deux-roues est le moyen de transport privilégié car il offre à la fois la liberté de déplacement au voyageur mais aussi un meilleur point de vue pour profiter au maximum des paysages et de la route grandiose de cette zone montagneuse. - VNA