Echange avant la patrouille conjointe. Photo : http://laocaitv.vn/

Lao Cai (VNA) - La garde-frontière de la province septentrionale de Lao Cai et l’équipe de gestion des frontières du Poste de contrôle d'entrée-sortie de Hekou de la province chinoise du Yunnan ont effectué une patrouille conjointe les 27 et 28 février pour renforcer l'application de la loi et la lutte contre le COVID-19.

Les deux parties ont patrouillé de la borne n° 87 dans la commune Y Ty du district de Bat Xat à la borne n° 167 dans la commune de Pha Long du district de Muong Khuong, province vietnamienne de Lao Cai.

Ils ont également mis en place neuf équipes de patrouille, se sont réunis pour échanger rapidement des informations 38 fois, ont distribué plus de 2.000 brochures fournissant des informations liées au COVID-19 et ont directement sensibilisé à plus de 500 personnes dans les régions limitrophes sur les connaissances sur cette épidémie.

Les forces frontalières de Lao Cai et du Yunnan ont convenu de la poursuite de leur coordination dans la gestion des frontières communes, des routes ouvertes… et la lutte contre la contrebande, les entrées et sorties illégales et autres violations de la loi.

En plus, elles renforceront également la communication auprès des habitants dans les régions frontalières sur le respect de la loi et la prévention et la lutte contre l’épidémie, la lutte contre l'entrée et la sortie illégales afin d'empêcher la propagation du COVID-19. -VNA