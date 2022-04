Lao Cai (VNA) – Un entretien par visioconférence entre des représentants du Poste de garde-frontière de la porte frontalière internationale de Lao Cai (Vietnam) et des gestionnaires des frontières de Hekou (Chine) a eu lieu le 15 avril.



L’entretien a été consacré au renforcement de la coopération entre la province vietnamienne de Lao Cai et la province chinoise du Yunnan dans l’application de la loi dans les zones frontalières.



Lors de l’entretien, les deux parties ont évalué de manière franche et complète les aspects positifs et négatifs. Elles ont discuté du renforcement du mécanisme de coopération en matière d'application de la loi, de l'amélioration de l'échange d'informations sur la criminalité transnationale, de la coopération dans des enquêtes...



Dans les temps à venir, les deux parties renforceront la communication transfrontalière sur les réalisations de la lutte contre la criminalité, mettront en place un mécanisme d'enquête sur les crimes liés à la drogue, et amélioreront leur capacité de coopération en matière de prévention et de lutte contre la drogue... -VNA