Des touristes chinois à la porte frontalière internationale de Lao Cai. Photo: VNA



Lao Cai (VNA) – Un groupe de 80 touristes chinois est entré au Vietnam le 15 mars via la porte frontalière internationale de Lao Cai, province de Lao Cai (Nord).



Il s'agit du premier groupe de touristes chinois à entrer au Vietnam par la porte frontalière internationale de Lao Cai après trois ans de suspension de l’accueil des groupes de touristes à cause de la pandémie de COVID-19.



Auparavant, le gouvernement chinois avait décidé de placer le Vietnam sur la liste pour relancer à titre expérimental le tourisme de groupe à partir du 15 mars.



Ce premier groupe de touristes, dont la majorité en provenance des provinces du Yunnan et de l'Anhui, passera 4 jours et 3 nuits dans la ville de Ha Long (province de Quang Ninh) et la capitale Hanoï.



La province de Lao Cai a ordonné aux forces fonctionnelles à la porte frontalière internationale de Lao Cai de créer des conditions propices pour favoriser l’entrée des touristes.



L’entrée du premier groupe de touristes chinois au Vietnam via la porte frontalière internationale de Lao Cai est un bon signe, contribuant à relancer le marché touristique chinois après les impacts du COVID-19. -VNA