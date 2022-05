Hanoï, 19 mai (VNA) - L'ambassade du Vietnam au Cambodge a organisé le 19 mai une cérémonie d'offrande d'encens pour rendre hommage au président Ho Chi Minh à l'occasion de son 132e anniversaire.

Cérémonie d'offrande d'encens pour rendre hommage au président Ho Chi Minh à l'occasion de son 132e anniversaire à l'ambassade du Vietnam au Cambodge. Photo : VNA

Dans son allocution, l'ambassadeur Nguyen Huy Tang a appelé le personnel de l'ambassade et le peuple vietnamien au Cambodge à suivre l'idéologie, la moralité et le mode de vie du défunt président.



Ils devraient respecter sérieusement la législation locale et se soutenir mutuellement, a-t-il déclaré, louant les entreprises et organes du Vietnam au Cambodge pour leur soutien aux Cambodgiens d'origine vietnamienne et à la population locale pendant la lutte contre le COVID-19.

La communauté vietnamienne en Hongrie et des amis hongrois se sont également réunis le 18 mai lors d'une cérémonie dans la ville de Zalaegerszeg où se trouve la statue du président Ho Chi Minh pour rendre hommage au défunt dirigeant.

Góra Balázs, président du Parti socialiste hongrois dans la ville de Zalaegerszeg, a rappelé la vie et la carrière du président Ho Chi Minh et a affirmé que le président a transmis un grand héritage pour le Vietnam et l'humanité à bien des égards.

Soulignant le voyage du président en Hongrie en 1957, le Dr Botz László, président de l'Association d'amitié Hongrie-Vietnam, a déclaré que cela avait jeté des bases solides pour la bonne amitié entre les peuples des deux pays.

L'ambassadrice Nguyen Thi Bich Thao a exprimé sa joie du développement continu du partenariat intégral entre le Vietnam et la Hongrie, et son espoir de relations bilatérales plus fortes, ainsi que des liens entre le Vietnam et Zalaegerszeg dans les domaines de l'économie, de la culture et des échanges entre les peuples.

A l'occasion de l'anniversaire du président Ho Chi Minh, une délégation de l'ambassade du Vietnam en Thaïlande conduite par l'ambassadeur Phan Chi Thanh s'est rendue à Phichit où se trouve le Musée Ho Chi Minh.

C'est l'un des trois sites reliques dédiés au président Ho Chi Minh en Thaïlande, avec d'autres à Udon Thani et Nakhon Phanom.

Le gouverneur de Phichit, Paiboon Nabutchom, a rappelé le séjour du président dans la province pendant sa recherche du salut national et a exprimé le respect des résidents locaux au dirigeant bien-aimé. Le responsable a également décrit le Musée comme un symbole de l'amitié entre le Vietnam et la Thaïlande.

L'ambassadeur Phan Chi Thanh a remercié le gouvernement thaïlandais et les autorités de Phichit d'avoir construit et transformé le Musée en une destination où les visiteurs découvrent le président Ho Chi Minh ainsi que la terre et le peuple vietnamiens.

Photo : VNA

Mimasaka est la première ville du Japon à avoir la statue du président Ho Chi Minh, qui est située au centre de l'espace Vietnam-Ho Chi Minh dans le centre culturel et artistique de Sakuto.



La statue est un cadeau spécial du Vietnam aux autorités et aux habitants de Mimasaka.

Le maire de la ville, Hagiwara Seiji, a exprimé son espoir que le centre servira de lieu où les gens viendront rendre hommage au défunt président et découvrir l'histoire du Vietnam.

Une statue du président Ho Chi Minh située dans le parc d'Acapulco, La Havane a été considérée comme le "coin vietnamien" à Cuba.

Avec la statue, inaugurée en 2004, les résidents locaux ont surnommé le parc d'Acapulco le «parc Ho Chi Minh», a déclaré Soraida González, membre de la filiale de l'Association d'amitié Cuba-Vietnam dans le quartier d'Acapulco.

Au cours des 18 dernières années, la branche d'Acapulco de l'association a accueilli des centaines de délégations du Vietnam et de nombreuses autres de pays étrangers venus rendre hommage au président.

Le président Ho Chi Minh a laissé de bonnes impressions sur des amis internationaux et a conquis leur cœur. Li Ming Han, originaire de Hong Kong (Chine), a passé des années à étudier le grand homme de culture du monde.

Li Ming Han, âgé de 80 ans, a déclaré avoir lu de nombreux livres sur le président Ho Chi Minh et publié son propre livre décrivant le leader en 2011.

Il a déclaré que non seulement les Vietnamiens mais les gens du monde entier, en particulier les Chinois, y compris sa famille, ont un grand respect pour le président et se souviennent toujours de son image.- VNA