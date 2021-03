Séance de travail entre l'ambassadeur vietnamien en Russie, Ngo Duc Manh, et le gouverneur de Saint-Pétersbourg, Alexander Beglov. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le 26 mars, l’administration de la ville de Saint-Pétersbourg a organisé un séminaire scientifique à l’occasion du 90e anniversaire de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh et une cérémonie de présentation du livre «70 ans du parcours glorieux des relations Vietnam - Russie», rédigé par l'ambassadeur vietnamien dans ce pays, Ngo Duc Manh.

Dans son discours d'ouverture, le gouverneur de Saint-Pétersbourg, Alexander Beglov, a adressé ses félicitations à l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh à l'occasion de son 90e anniversaire. Selon Alexander Beglov, les projets autour de la jeunesse font partie du programme de travail de l’administration de la ville de Saint-Pétersbourg.

Il a chargé le Comité des politiques de la jeunesse de Saint-Pétersbourg de renforcer la coopération avec la jeunesse vietnamienne, avec notamment la signature d'un accord de coopération avec l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh de la mégapole du Sud du Vietnam.

Le gouverneur de Saint-Pétersbourg, Alexander Beglov, prend la parole lors du séminaire. Photo : VNA

Pour sa part, l'ambassadeur Ngo Duc Manh a affirmé que la coopération entre les localités des deux pays se développait heureusement. Saint-Pétersbourg en est un exemple avec l'établissement de relations de jumelage avec Ho Chi Minh-Ville et la province de Khanh Hoa.

Selon le diplomate vietnamien, ce séminaire revêtait une signification particulièrement importante, car il a eu lieu à l'occasion du 90e anniversaire de la création de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh. Des générations de jeunes des deux pays s’étaient tenus côte à côte, renforçant ainsi sans cesse depuis 70 ans les relations d'amitié traditionnelle entre les deux peuples.

L’ambassadeur vietnamien en Russie, Ngo Duc Manh (droite), offre le livre «70 ans du parcours glorieux des relations Vietnam - Russie» au gouverneur de Saint-Pétersbourg, Alexander Beglov. Photo : VNA

Dans le cadre du séminaire, des dirigeants de la Commission des relations extérieures de Saint-Pétersbourg ont présenté le livre «70 ans du parcours glorieux des relations Vietnam - Russie» de l'ambassadeur Ngo Duc Manh. Le livre comprend plus de 700 photos et documents d’archives sur la coopération entre le Vietnam et la Russie au cours de ces 70 dernières années.

L'ambassadeur Ngo Duc Manh a partagé que le livre était un cadeau en reconnaissance aux générations de dirigeants et de citoyens vietnamiens et russes, contribuant à développer les sentiments entre les deux pays.

Auparavant, l'ambassadeur Ngo Duc Manh avait eu une séance de travail avec le gouverneur de Saint-Pétersbourg, Alexander Beglov. Ils avaient apprécié les bonnes relations entre le Vietnam et la Russie, entre le Vietnam et Saint-Pétersbourg en particulier, affirmant que la coopération décentralisée était un point positif dans les relations multisectorielles entre les deux pays ces derniers temps.

Alexander Beglov a annoncé qu’une délégation d’entreprises d’affaires de la ville et lui-même prévoyaient d’effectuer une visite au Vietnam au quatrième trimestre de cette année avec un programme riche d'activités.

Les deux parties ont déclaré espérer qu'après la fin de la pandémie de COVID-19, le projet de construction du Centre commercial et culturel de Ho Chi Minh-Ville à Saint-Pétersbourg serait rapidement mis en œuvre.-VNA