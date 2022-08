L’ambassadeur de Biélorussie au Vietnam, Uladzimir Baravikou. Photo: VNA



Lang Son (VNA) – Le président du Comité populaire de la province de Lang Son (Nord), Ho Tien Thieu, a reçu le 17 août une délégation de l’ambassade de Biélorussie au Vietnam, conduite par l’ambassadeur Uladzimir Baravikou.



Lors de la rencontre, Ho Tien Thieu a déclaré souhaiter que l’ambassadeur biélorusse encourage les entreprises de son pays à venir investir à Lang Son dans des domaines tels que construction d’infrastructures, logistique, tourisme…



De son côté, l’ambassadeur Uladzimir Baravikou a déclaré apprécier le développement ainsi que les potentiels et les avantages de Lang Son. Il a souligné que la partie biélorusse souhaitait promouvoir l’investissement à Lang Son, notamment dans la logistique et le tourisme. Il a également émis le souhait d’organiser un événement à Lang Son à l’occasion du 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et son pays. -VNA