Les deux ville de Hoi An et de Wernigerode reçoit le prix «Développement urbain durable de l’Allemagne 2019". Photo: hanoimoi.com.vn



Hanoi (VNA) – L’ancienne ville de Hoi An, province de Quang Nam (Centre) et la ville allemande de Wernigerode ont passé près de 30 paires de villes pour décrocher le prix "Développement urbain durable de l’Allemagne 2019".



Il s'agit d'un prix important du gouvernement allemand, qui est décernée chaque année à des organisations, entreprises et individuels ayant contribué à la protection de l'environnement et au développement durable. Ce prix est chargé par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ)



Cette année, pour la première fois, ce prix a été attribué au domaine du jumelage entre les villes allemandes et leur partenaire étranger à l'échelle mondiale.

Hoi An et Wernigerode sont honorés d'être les deux premières villes à recevoir ce prix. Chaque ville reçoit 30.000 euros. Cette prime sera utilisée pour des projets locaux de développement urbain durable. -VNA