Ancien secrétaire du Comité central du Parti et ancien vice-Premier ministre Nguyen Khanh . Photo : VGP

Hanoï (VNA) - L'ancien secrétaire du Comité central du Parti et ancien vice-Premier ministre Nguyen Khanh est décédé à 20h27 le 19 juillet à l'hôpital militaire central 108 à Hanoï après une période de maladie.

Nguyen Khanh est né le 31 mars 1928 dans le district de Thuong Tin à Hanoï. Il a été secrétaire du Comité central du Parti du 6e mandat ; membre du Comité central du Parti des 5e (suppléant), 6e et 7e mandats ; vice-président et secrétaire général du Conseil des ministres (1987-1992); vice-Premier ministre (1992-1997); et député à l'Assemblée nationale des 8e, 9e et 10e mandats. -VNA