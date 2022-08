Hanoi (VNA) – L’Agence de police d’enquête du ministère de la Sécurité publique a décidé jeudi 25 août d’ajouter le chef d’accusation d’"escroquerie" survenue chez FLC Faros et des compagnies concernées contre l’ancien président du groupe FLC Trinh Van Quyêt et d’autres personnes impliquées.

L’ancien président du groupe FLC Trinh Van Quyêt. Photo : VNA

Trinh Van Quyêt et plusieurs responsables de FLC, de BOS Securities JSC et de sociétés concernées avaient été arrêtés fin mars pour "manipulation du marché des valeurs mobilières".Dans le cadre de l’enquête, ce magnat ainsi que la comptable du département de la comptabilité du groupe FLC Trinh Thi Minh Huê, l’ancienne membre du conseil d’administration et vice-directrice générale de BOS Securities JSC Trinh Thi Thuy Nga et la vice-présidente du conseil d’administration du groupe FLC Huong Trân Kiêu Dung sont encore accusés d’"escroquerie".Les enquêteurs ont établi que ces personnes auraient frauduleusement relevé entre 2014 et 2016 le capital statutaire de la Compagnie par actions de construction FLC Faros, de 1,5 milliard de dôngs à 4.300 milliard de dôngs, équivalant à 430 millions d’actions, qui sont vendues aux investisseurs après leur cotation.Le Parquet populaire suprême a rendu le 24 août des décisions approuvant la décision de compléter la décision de poursuivre ces quatres accusés, et l’agence de police d’enquête du ministère de la Sécurité publique a mis à exécution le 25 août les décisions procédurales rendues conformément à la loi. – VNA