Le nouveau comité exécutif de l'Association Allemagne-Vietnam de 11 membres. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - L'Association Allemagne-Vietnam vient d'organiser un congrès et d'élire un nouveau comité exécutif de 11 membres.

Rolf Schulze, ancien ambassadeur d'Allemagne au Vietnam pour le mandat 2007-2011, a été élu nouveau président de l'association.

S'exprimant à cette occasion, Rolf Schulze s'est engagé à tout mettre en œuvre pour contribuer à la promotion des activités de l'association, contribuant au développement des relations avec le Vietnam.

Siegfried Sommer, au nom de l'ancien comité exécutif de l'association, a souligné l'objectif, toujours poursuivi par l’association depuis sa création en 1991, était de contribuer à renforcer l'amitié entre les deux peuples, de consolider et de développer les relations de coopération entre l'Allemagne et le Vietnam.

Présent au congrès, le conseiller ambassadeur Dang Chung Thuy a hautement apprécié le rôle de l'association en tant que pont reliant les deux peuples ainsi que les efforts et les contributions actives de l'association au cours des 30 dernières années au maintien et au développement des relations d’amitié et coopération entre les deux parties.



Selon Dang Chung Thuy, les gouvernements et les peuples des deux pays s'accordent toujours un grand et précieux soutien. Au cours de la pandémie de COVID-19, le gouvernement allemand a soutenu le Vietnam avec une grande quantité de vaccins, directement et indirectement via la Facilité COVAX, faisant de l'Allemagne le deuxième plus grand donateur de vaccins au monde et le plus grand au sein de l'Union européenne pour le Vietnam.

A cette occasion, il a également remercié l'association pour ses activités riches et diverses, contribuant au renforcement des relations entre les deux pays. -VNA