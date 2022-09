Rolf Schulze, président de l'Association Allemagne -Vietnam prend la parole. Photo:VNA

Berlin (VNA) – "Le Vietnam est dans mon cœur", a partagé Rolf Schulze, président de l’Association Allemagne-Vietnam, après avoir assisté à la présentation "Couleurs des vêtements traditionnels et des instruments de musique nationaux vietnamiens".



L’événement culturel organisé par le Club des Arts d’Octobre, fait partie du projet de diversité culturelle de l’arrondissement de Lichtenberg pour enrichir les valeurs culturelles en Allemagne.



Rolf Schulze, également ancien ambassadeur d’Allemagne au Vietnam pendant la période 2007-2011 a déclaré que la présentation des costumes traditionnels et des instruments de musique contribuait à rapprocher la culture vietnamienne des amis allemands et internationaux à Berlin.



L’ambassadeur du Vietnam en Allemagne Vu Quang Minh a également apprécié les efforts du Club des Arts d’Octobre pour avoir organisé une kyrielle d’activités pour préserver et promouvoir la culture traditionnelle du Vietnam dans la deuxième patrie de la communauté vietnamienne au sud de l’Allemagne.



Un défilé de la tunique traditionnelle vietnamienne (áo dài), sur fond de nombreux instruments de musique ethniques présentés et interprétés par les artistes du club a reçu l’ovation des amis allemands et internationaux présents. –VNA