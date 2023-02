Photo : VNA

Graham Alliband, ancien ambassadeur d'Australie au Vietnam. Photo : australiavietnam.org

Hanoï (VNA) - Depuis un pays déchiré par la guerre, le Vietnam a changé sa physionomie pour devenir un pays prospère, dynamique, moderne, à revenu intermédiaire, avec des liens internationaux approfondis.C’est ce qu'a déclaré Graham Alliband, ancien ambassadeur d' Australie au Vietnam (mandat1988-1991), lors d'une interview accordée au correspondant de l'Agence vietnamienne d’Information (VNA) en Australie à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l’Australie (26 février 1973).Selon lui, il existe encore des questions, notamment la pollution, la dégradation de la biodiversité, qui sont des conséquences du développement économique rapide. Cependant, le Vietnam pourra les régler rapidement, a-t-il déclaré convaincu.Rappelant le moment où il est arrivé au Vietnam en tant qu'ambassadeur d'Australie en 1988, deux ans après la mise en oeuvre du "Doi Moi" (Renouveau), Graham Alliband a déclaré que cette politique avait changé de nombreux aspects du pays.Selon l'ancien ambassadeur, un élément important de l’œuvre du "Doi Moi" est l'expansion des relations économiques internationales du Vietnam. Il a rappelé le moment le plus marquant où il a réalisé le premier appel téléphonique direct reliant Ho Chi Minh-Ville et l'Australie en 1998, via le système de satellites INTELSAT, installé par la société australienne OTCI (Telstra d’aujourd'hui) au Vietnam. Cette nouvelle liaison de télécommunications marque l'entrée plus large du Vietnam dans la communauté internationale.En tant qu'ambassadeur, il a accéléré les relations de coopération bilatérale, dont la signature de l'Accord de commerce bilatérale et de l'Accord d'investissement; les négociations pour un accord consulaire; la promotion des investissements d'entreprises australiennes au Vietnam ; les échanges académique et culturel; l'assistance aux victimes des catastrophes naturelles dans des localités vietnamiennes ; l'assistance à l'éducation et à l'enseignement de l'anglais.Dans le contexte où le Vietnam et l'Australie célèbrent cette année les 50 ans des relations diplomatiques, l'ancien ambassadeur a rappelé qu'en mars 2018, l'Australie et le Vietnam avaient signé un accord pour établir un partenariat stratégique. La prochaine étape consistera à porter ces relations au niveau d'un partenariat stratégique intégral, renforçant davantage la coopération dans les domaines du changement climatique, de l'économie verte et de l'énergie propre, a-t-il espéré.Enfin, ce diplomate a exprimé sa joie de continuer à contribuer aux relations de plus en plus fructueuses entre les deux pays en tant que conseiller du programme de bourses d'études de l'Australie accordées au Vietnam.-VNA