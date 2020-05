Le directeur général de VIPRI, Ta Quang Minh (gauche), lors de la cérémonie de lancement officiel d’IPPlatform, le 29 mai à Hanoï. Photo : CVN



Hanoï (VNA) - L'Institut vietnamien de recherche en propriété intellectuelle - VIPRI a officiellement lancé, le 29 mai à Hanoï, une plate-forme de la propriété intellectuelle, surnommée "IPPlatform", en collaboration avec le Département de la propriété intellectuelle et la Société d'application des avancées scientifiques et technologiques - MITEC.



Cette plate-forme est un produit du projet "Création, maintenance et développement de bases de données d'informations en ligne sur les objets de propriété industrielle (PI) et les outils d'exploitation" au service des petites et moyennes entreprises, dans le cadre du programme gouvernemental de développement des marchés des sciences et technologies (S&T) jusqu'en 2020 (programme 2075), a déclaré Ta Quang Minh, directeur général de VIPRI, lors de la cérémonie de lancement officiel de la plate-forme.



Outre une application pour ordinateurs, IPPlatform est également disponible sur les "smartphones" et les tablettes utilisant les systèmes d'exploitation iOS et Android, a-t-il ajouté.



Ce portail de données mis en place par le VIPRI propose quatre modules principaux (www.ipplatform.gov.vn / www.ipdata.gov.vn) : recherche d'informations, mise à jour des informations, transactions des PI et demande de service.



De plus, IPPlatform dispose également d'un outil de recherche des informations publié dans le Journal officiel de la propriété industrielle.



Durant le temps opérationnel à titre expérimental (de juin 2019 au 4 avril 2020), cette plateforme a attiré un total de 32.747 visites, avec 342.328 pages et 4.654 nouvelles visites. Il y a eu plus de 50 demandes de conseils en propriété industrielle, près de 10 de "mise à jour des informations de PI" et plus de 10 demandes de publication d'informations sur le module de transaction.



Grâce à ses avantages en gestion étatique et exploitation des informations de la propriété industrielle au service de la recherche, de la création, de la protection et du développement de la PI dans les organisations, entreprises et particuliers, IPPlatform a su attirer l’attention de nombreuses localités vietnamiennes dans l’installation de stations d’IPPlatform et dans la création de tableaux de bord (dashboard) pour gérer la propriété intellectuelle connectés à IPPlatform.



À présent, les Services des sciences et des technologies de Hô Chi Minh-Ville (Sud), Binh Dinh, Hà Tinh (Centre), Bac Giang, Phú Tho et Quang Ninh (Nord) ont rejoint ce portail de données.



Forte de ses atouts, IPPlatform a été récompensée du Prix de l'innovation scientifique et technologique du Vietnam - VIFOTECH en 2019.-CVN/VNA