Hanoi, 19 décembre (VNA) - La Voix du Vietnam (VOV) a officiellement lancé ce mardi son émission en coréen. La cérémonie s’est déroulée en présence de Lê Hoài Trung, vice-ministre des Affaires étrangères et de Kim Dohyun, ambassadeur de la République de Corée au Vietnam, ainsi que de nombreux Sud-Coréens.

Photo : VOV

Cette émission de radio en coréen est unique au Vietnam. En fait, elle est diffusée quotidiennement depuis le 7 septembre dernier, date du 73e anniversaire de la création de VOV. Selon Nguyên Thê Ky, le président de VOV, la création du site web et de l’émission radiophonique en coréen témoigne du développement des relations entre le Vietnam et la République de Corée.



L’émission en coréen est diffusée sur la bande FM 105.5 MHz entre 7h et 8h, 18h et 19h, 23h et 24h ainsi que sur le site web vovworld.vn. Cette émission généraliste propose également des cours de vietnamien et de coréen. Elle a attiré une grande attention d’auditeurs parlant coréen de par le monde. - VOV/VNA