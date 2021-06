Photo : internet

Hanoï (VNA) - L'Association des étudiants vietnamiens aux Pays-Bas et le Réseau mondial de jeunes intellectuels vietnamiens (Global Vietnamese Young Scholars Association - Global VYSA) organisent la première édition du programme « Initiatives des jeunes vietnamiens en Europe » - Innocity 2021.

Ce programme s’adresse à tous les jeunes âgés de 18 à 30 ans qui font des études ou vivent en Europe; ou dans l'équipe participante, au moins un membre étudie et vit en Europe.

Les initiatives des équipes participantes s'articulent autour des villes intelligentes, notamment dans les domaines de l'énergie, de l'environnement, de l'éducation intelligente, de la santé numérique, des transports et d'autres à fort impact sur une ville intelligente.

D’ici le 15 juillet, les candidats peuvent s'inscrire via https://innocitysite.com/register pour soumettre leur(s) initiative(s). Après trois tours de compétitions, le jury sélectionnera 12 équipes pour la finale qui aura lieu vers le 2 octobre.

Le programme Innocity 2021 vise à explorer le potentiel de la jeunesse vietnamienne en Europe dans la recherche d'initiatives et de solutions valables et applicables afin de développer et améliorer la qualité de vie au Vietnam.

Il constitue également une opportunité pour les jeunes vietnamiens en Europe de contribuer à leur pays d'origine et à l'écosystème d'innovation national dans le contexte de pandémie de COVID-19.-VNA