Lors du lancement du programme de stimulation du tourisme de Hô Chi Minh-Ville. Photo: CVN/VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Nombre de circuits à Hô Chi Minh-Ville ont été lancés par le Service municipal du tourisme dans le cadre du programme de promotion touristique pendant les derniers mois de l’année, et également pour célébrer le 320e anniversaire de Saïgon (1698-2018).Lors d’un point presse tenu le 29 novembre dans la mégapole du Sud, Nguyên Thi Anh Hoa, directrice adjoint dudit service, a insisté sur la signification de ce programme qui se traduirait par des politiques de réduction par les voyagistes."Le tourisme a connu l’année dernière une croissance de 8% en matière de nombre de touristes internationaux et de 16% en termes de recettes, a-t-elle informé. En 2017, la ville a accueilli 6,3 millions de visiteurs, 16% par rapport à l’année précédente. Rien que sur les dix premiers mois de cette année, ils ont été plus de 6,1 millions, 20% en un an".La directrice adjointe du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Thi Anh Hoa, présente le programme de promotion touristique devant la presse.Nguyên Thi Anh Hoa a également recommandé aux agences de voyages et aux entreprises de transport de participer activement à ce programme et de proposer des tours alléchants.Lors du point presse, bon nombre de voyagistes et d’entreprises se sont engagés à offrir des services de qualité et des programmes promotionnels à l’occasion des fêtes de fin d’année."La Société générale des chemins de fer de Sài Gon (SRT) appliquera une réduction de 40% sur ses tickets pour les clients réservant des tours dans les agences de voyages participant à ce programme, a informé Lê Quôc Trung, directeur général adjoint de SRT. L’an dernier, la SRT a servi quelque 35.000 passagers, et cette année on en prévoit 40.000".Au moins, huit circuits de visite urbaine sont proposés d’ici la fin de l’année. -CVN/VNA