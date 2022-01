Photo: VNA

Jakarta (VNA) - Le 8e prix scientifique Underwriters Laboratories-ASEAN-US pour les femmes 2022 a été lancé le 10 janvier par le Comité de l'ASEAN sur la science, la technologie et l'innovation (COSTI), en collaboration avec l'Administration américainne, par l'intermédiaire de l'Agence américaine pour le développement international (USAID) et l’Underwriters Laboratories.

Le prix vise à améliorer les connaissances sur les avancées notables des femmes dans la recherche en intelligence artificielle (IA) pour résoudre les problèmes urgents au sein de la communauté de l'ASEAN.

Les candidats travaillant dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STEM) concourront dans deux catégories - la catégorie scientifique à mi-carrière pour les scientifiques âgés de 45 ans et moins, et la catégorie scientifique senior pour ceux âgés de 46 ans et plus.

L’Underwriters Laboratories, une organisation à but non lucratif dédiée à la découverte et à l'application des connaissances scientifiques, attribuera 12.500 dollars à chacun des gagnants dans les deux catégories et 5.000 dollars aux finalistes.

Le thème de la 8e édition est « L'IA dans la santé et la sécurité », choisi pour son importance dans la fourniture de services de santé meilleurs et plus abordables à plus de 660 millions d'habitants de l'ASEAN.

Les candidats doivent être citoyens de l'ASEAN et être titulaires d'un doctorat. La date limite de candidature est le 18 mars 2022. -VNA