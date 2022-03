Des jeunes volontaires soutiennent la lutte contre l'épidémie de COVID-19. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – En l’honneur du 91e anniversaire de la fondation de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh (26 mars), le Mois de la Jeunesse 2022, placé sous le thème "Jeunesse Créative", a été lancé le 1er mars à Hanoï.



L’événement, organisé par le Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh, vise également à s’orienter vers le 12e Congrès national de cette Union.



Selon le premier secrétaire du Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh, Nguyen Anh Tuan, le Mois de la Jeunesse 2022 a pour objet d'encourager les jeunes à mettre en valeur leur créativité pour contribuer au développement socio-économique et à la défense nationale.



Le Mois de la Jeunesse 2022 comprend quatre groupes d’activités principaux que sont la communication sur les traditions de la jeunesse vietnamienne et de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh, la promotion de la créativité et de l’esprit de bénévolat des jeunes, le soutien à l’entrepreneurait des jeunes, l’assistance des enfants et adolescents...

Lancement du Mois de la jeunesse 2022. Photo: doanthanhnien.vn

Dans ce cadre sont prévus un dialogue entre le premier secrétaire du Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh et des jeunes, les élections des 10 jeunes exemplaires du Vietnam en 2021, un programme de célébration du 91e anniversaire de la fondation de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh...



Présente à la cérémonie de lancement du Mois de la Jeunesse 2022, la présidente de la Commission de mobilisation des masses du Comité central du Parti, Bui Thi Minh Hoai, a également encouragé les jeunes à s'engager activement dans la transformation numérique nationale.