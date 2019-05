Lors de la conférence de presse consacrée au concours Miss Vietnam Global Business 2019. Photo : tienphong.vn

Hanoï (VNA) - Le concours de beauté Miss entrepreneuse globale du Vietnam 2019 (Miss Vietnam Global Business 2019) sera organisé à Séoul, en République de Corée, dans le cadre du premier Forum économique global pour les Vietnamiens d’outre-mer (OVECOF) qui aura lieu du 6 au 9 juin prochain.

La manifestation réunira des femmes d'affaires venues de 32 pays membres de l'Association des entrepreneurs vietnamiens à l’étranger (BAOOV).

Les Miss Vietnam 1992 et 2018 que sont Ha Kieu Anh et Tran Tieu Vy, ainsi que la première dauphine de Miss Vietnam 2014 Nguyen Tran Huyen My, font partie des membres du jury. -VNA